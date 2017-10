Twitter past zijn verwijderbeleid aan na kritiek

Twitter gaat strengere regels instellen voor reacties waarin seksueel geweld en haat wordt verheerlijkt. Dat doet het bedrijf nadat er kortgeleden kritiek kwam op het verwijderbeleid van de sociale-netwerksite, naar aanleiding van de berichtgeving rondom Harvey Weinstein.

In een reeks reacties op Twitter laat oprichter en ceo Jack Dorsey weten dat er gewerkt wordt aan het opzetten van nieuwe regels rondom ongewenste reacties. Die moeten ergens in de komende weken worden ingevoerd, en betekenen dat Twitter strenger gaat letten op reacties die ongevraagde seksuele avances of naaktbeelden bevatten. Maar ook wordt er strenger gemodereerd op haatsymbolen, gewelddadige groeperingen, en berichten waarin geweld wordt verheerlijkt.

Ook zegt Dorsey dat er gekeken gaat worden naar het beleid rondom het verifiëren van accounts. Dat krijgt echter minder prioriteit; volgens Dorsey worden eerst de nieuwe regels uitgerold, en wordt er daarna gekeken of bepaalde accounts met ongewenst gedrag nog wel een geverifieerde status mogen krijgen.

De nieuwe regels zijn een reactie op een golf van kritiek die afgelopen tijd naar buiten kwam. Twitter blokkeerde namelijk het account van een gebruiker die kritiek uitte op Harvey Weinstein, een filmproducent die wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Daarop raakte de hashtag #WomenBoycottTwitter in zwang, waarmee werd opgeroepen om 24 uur lang geen Twitter te gebruiken om solidariteit met slachtoffers van seksueel misbruik te tonen.