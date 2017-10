Evleaks toont groot aantal nieuwe Alcatel-smartphones

Er is een afbeelding opgedoken waarop een groot aantal onaangekondigde Alcatel-smartphones is te zien. Die wil het bedrijf naar verwachting volgend jaar aankondigen en uitbrengen. Het toptoestel lijkt de Alcatel 5 te zijn, maar de specificaties zijn nog niet bekend.

De bewuste afbeelding is online gezet via het Twitter-account Evleaks. Eigenaar Evan Blass heeft goede contacten binnen de telecomindustrie en is vaak de eerste die met afbeeldingen nieuwe smartphones wereldkundig maakt. In zijn tweet over Alcatel toont Blass zes smartphones in een soort piramidevorm. Bovenaan staat de Alcatel 5, dat waarschijnlijk het topmodel moet zijn. Alhoewel het plaatje klein is, heeft de smartphone een relatief vierkante vorm en lijkt er op de achterkant een vingerafdrukscanner aanwezig te zijn.

Verder zijn er nog de nieuwe Alcatel-smartphones die als de 3V, 3X, 3, 3C en de 1X worden aangeduid. Deze toestellen hebben ook een vingerafdrukscanner op de achterkant, op de 3C en 1X na. Alcatel kiest voor de kleuren goud, blauw, grijs en zwart. De rest van de specificaties, waaronder de gebruikte processor, ontbreekt nog.

Naar verluidt wil Alcatel de getoonde smartphones volgend jaar uitbrengen. Wanneer dit op de planning staat is echter niet bekend. Ook wil Alcatel volgend jaar nog andere smartphones uitbrengen, die niet op de afbeelding van Blass worden genoemd.