Release Age of Empires: Definitive Edition wordt uitgesteld tot volgend jaar

De opgepoetste versie van Age of Empires komt niet zoals plan op 19 oktober uit. Microsoft heeft besloten om in plaats daarvan de bètatest uit te breiden en vervolgens de game pas volgend jaar uit te brengen.

In een nieuwsbericht op de website van Age of Empires: Definitive Edition stellen de makers dat ze lang hebben nagedacht over hoe ze verbeteringen kunnen doorvoeren in de originele versie van Age of Empires, maar toch het originele karakter van het spel kunnen behouden. Het team stelt meer tijd nodig hebben om dit concept goed uit te werken, waardoor de geplande release op 19 oktober niet doorgaat.

In plaats daarvan krijgt de huidige gesloten bètatest meer plek voor testers. De makers willen nog eens duizenden mensen uitnodigen om Age of Empires: Definitive Edition te testen. Vervolgens wordt er nog enkele maanden gesleuteld aan de game. Er wordt gemikt op een release vroeg in 2018, maar een precieze releasedatum is door de ontwikkelaars nog niet vastgesteld.

Het is niet de eerste remake van Age of Empires. Zo kwam eerder al Age of Empires 2 HD uit, en er is onlangs ook een uitbreiding uitgekomen voor Age of Mythology. In juni werd Age of Empires: Definitive Edition aangekondigd, met onder andere ondersteuning voor 4k-schermen en multiplayer via Xbox Live.