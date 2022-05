Microsoft gelooft weer helemaal in games. In pc-games, welteverstaan. Met de Xbox is het bedrijf uiteraard een grote speler op consolegebied, maar lang voordat er sprake was van een Xbox was Microsoft al een belangrijke naam in de markt van pc-games. Door de komst van de Xbox verdween die kant van het spectrum wat naar de achtergrond, maar daar komt snel verandering in. Microsoft kocht de laatste jaren de nodige studio's die een rijke historie hebben in het ontwikkelen van pc-games en haalde bovendien zelf wat oude titels onder het stof vandaan. Zoals de geheel nieuwe Flight Simulator die vorig jaar verscheen.

Daarnaast brengt Microsoft in rap tempo gemoderniseerde versies uit van de oude Age of Empire-games. Van de eerste drie delen is al een Definitive Edition verschenen, opgepoetst en aangepast aan hedendaagse wensen en systemen. Ook van het ontbrekende deel van de serie, Age of Mythology uit 2002, zal vrijwel zeker een Definitive Edition verschijnen, al is nog niet bekend wanneer.

Al lang in ontwikkeling

Het grootste nieuws is natuurlijk dat niet alleen de oude games worden opgepoetst, maar dat er ook een geheel nieuwe editie gaat verschijnen: Age of Empires IV. Dat aan deel IV wordt gewerkt, is al geruime tijd bekend. Microsoft deed de aankondiging zelfs al in 2017. Toch is er nog weinig bekend over de game. Sterker, het bleef zelfs zo stil dat Phil Spencer, Microsofts executive vice-president of Gaming, zich in 2019 genoodzaakt zag om te melden dat de game echt nog in ontwikkeling was. Inmiddels is de ontwikkeling van Age IV vergevorderd en is bekend dat de game ergens dit najaar verschijnt. Reden voor Microsoft om er langzamerhand meer details over vrij te geven.