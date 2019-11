Microsoft overweegt reboot of Definitive Edition van Age of Mythology

Microsoft is van plan om Age of Mythology nieuw leven in te blazen. Het bedrijf weet alleen nog niet wat de beste manier is om dat te doen. Microsoft is aan het bedenken of een reboot, remaster of andere optie het beste is voor fans.

De creatieve director van Age of Empires, Adam Isgreen, meldt tegen PCGamer dat hij veel mogelijkheden ziet met Age of Mythology: "Ik weet alleen nog niet wat we gaan doen. We gaan erover nadenken. We willen onze fans blij maken en als die fans willen dat we een definitieve versie maken, overwegen we dat te doen."

Isgreen meldt dat naast een Definitive Edition ook een reboot tot de mogelijkheden behoort, maar ook om met het spel 'een nieuwe richting' op te gaan. Microsoft bevestigt op Twitter Age of Mythology niet vergeten te zijn, als verdere hint dat het bedrijf het spel onder handen wil nemen.

De laatste versie van Age of Mythology is de opgepoetste Extended Edition uit 2014, die ook de Chinese beschaving naar het spel bracht. Het spel verscheen oorspronkelijk in 2002. Op 14 november verschijnt Age of Empires 2: Definitive Edition met crossplay-ondersteuning voor Steam- en Microsoft Store-gebruikers. Deze versie biedt ten opzichte van het origineel vier nieuwe facties, drie nieuwe campagnes en 4k-weergave. Een definitieve versie van Age of Empires I verscheen al eerder en zo'n versie van Age of Empires III is ook op komst.