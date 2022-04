Gerucht: Sony brengt ontwikkeling Twisted Metal-reboot onder bij nieuwe studio

Volgens bronnen van VGC is de ontwikkeling van een vermeende Twisted Metal-reboot ondergebracht bij een Sony-firstpartystudio in Europa. Eerder werd verwacht dat het Britse Lucid Games, de maker van Destruction All-Stars voor de PS5, aan een dergelijke titel werkte.

Bronnen vertellen aan VGC dat Sony zijn plannen voor de vermeende Twisted Metal-reboot heeft gewijzigd en de ontwikkeling daarvan van Lucid Games overhevelt naar een andere studio. Specifiek zou dat gaan over een van Sony's firstpartystudio's elders in Europa, maar het is niet bekend om welke ontwikkelaar dat precies gaat. De reden van de overstap is ook onbekend, hoewel een van de bronnen suggereerde dat het slechte ontvangst van Destruction All-Stars een rol speelde.

De eerste berichten over een mogelijke Twisted Metal-reboot verschenen in september, schrijft ook Eurogamer. Insider Jeff Grubb meldde toen dat een dergelijke game zich in een vroege ontwikkelfase bevindt in zijn Giant Bomb-videopodcast. Daarop meldde VGC dat Lucid Games aan dat spel werkte, maar dit zou inmiddels dus zijn veranderd.

Sony zelf heeft het bestaan van de Twisted Metal-reboot nog niet bevestigd, hoewel het bedrijf afgelopen week tijdens de CES wederom benadrukte dat het werkt aan een tv-serie op basis van die franchise. Die serie werd in 2019 al aangekondigd. Variety meldde vorig jaar dat Sony voor de tv-serie samenwerkt met de schrijvers van Deadpool. De serie zou in 2023 verschijnen en mogelijk zou de rebootgame tegelijkertijd worden uitgebracht.