Peacock deelt teasertrailer van Twisted Metal-serie

Peacock heeft de eerste teasertrailer getoond van de live-action tv-serie gebaseerd op de Twisted Metal-games op de PlayStation. In de actiecomedyserie spelen Anthony Mackie en Stephanie Beatrix de hoofdrollen. De serie moet op 27 juli verschijnen op de Amerikaanse streamingdienst.

In de teaser wordt het personage van Mackie getoond, John Doe. Hij moet een pakketje afleveren in wat lijkt op een post-apocalyptisch Las Vegas. Onderweg moet hij het opnemen tegen 'woeste plunderaars' en andere gevaren, zo staat er in de beschrijving onderaan de video. Een daarvan is de clown Sweet Tooth, het gezicht van de serie, die in de teaser ook kort zijn opwachting maakt. Hij wordt gespeeld door worstelaar Samoa Joe, terwijl zijn stem wordt vertolkt door Will Arnett, die ook de stem heeft gedaan van Bojack Horseman.

Het eerste seizoen van de serie bestaat uit tien afleveringen van een halfuur. Peacock is in Nederland en België niet beschikbaar, al is een selectie van het aanbod van de streamingsdienst hier wel te zien als onderdeel van SkyShowTime. Het is nog niet duidelijk of Twisted Metal op deze manier alsnog in de Benelux beschikbaar komt.

Sony is momenteel bezig met verschillende films en series die gebaseerd zijn op games. Het bedrijf heeft recentelijk al een Uncharted-film en The Last of Us-serie uitgebracht. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan series gebaseerd op God of War en Horizon: Zero Dawn en films over Ghost of Tsushima en Gran Turismo.