Sony kondigt Ghost of Tsushima-film aan met John Wick-regisseur

Chad Stahelski, regisseur van de eerste drie John Wick-films, gaat een Ghost of Tsushima-film regisseren. Veel details over de film deelt ontwikkelaar Sucker Punch nog niet. De film draait om Jin Sakai's transformatie naar de Ghost van het eiland Tsushima.

Sucker Punch werkt voor de film samen met Sony Pictures. Het lijkt erop dat de ontwikkelaar nauw betrokken blijft bij het maken van de film en dat het verhaal van de film sterk zal lijken op het verhaal van de game. Nate Fox, Game Director bij Sucker Punch, zegt dat Stahelski de uitgewezen persoon is om de film te regisseren en dat hij 'de beste actiescenes kan maken die ooit zijn gemaakt'. Sony mikt voor de film op een bioscooprelease.

Ghost of Tsushima is inmiddels 6,5 miljoen keer verkocht. Ruim drie miljoen spelers hebben de game daadwerkelijk uitgespeeld, schrijft Sony. In de samoeraigame moeten spelers een Mongoolse invasie op het eiland Tsushima zien af te wenden. Tweakers schreef afgelopen juli een review van de PS4-game.

Wanneer de Ghost of Tsushima-film moet verschijnen, is niet bekend. Sony zei eerder aan drie PlayStation-films en zeven PlayStation-tv-series te werken. Een daarvan is een Uncharted-film, deze moet 2021 in de bioscoop te zien zijn. Daarnaast wordt er aan een The Last of Us-serie gewerkt.