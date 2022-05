Laadtijden van sommige PlayStation 4-games zijn drastisch ingekort

Een aantal PlayStation 4-games heeft updates gekregen waardoor ze veel sneller laden. In sommige gevallen was dat twee minuten en is dat nu slechts 14 seconden. Het is niet duidelijk hoe dat kan. Mogelijk heeft het te maken met de komst van de PlayStation 5.

Op YouTube staat een uitgebreide vergelijkingsvideo van The Last of Us: Remastered, voor en na de laatste update. Voorheen duurde het opstarten van een nieuwe game anderhalve minuut, na de patch is dat 14 seconden. Het laden van een save game duurde eerst twee minuten en na de update is dat ook ingekort tot zo'n 14 seconden.

Het is onduidelijk waardoor de game opeens zoveel sneller kan laden. Mogelijk past Sony nieuwe compressietechnieken toe. Ghost of Tsushima, een PlayStation 4-game die dit jaar uitkwam, heeft ook opvallend korte laadtijden. Mogelijk is de techniek die daarvoor is ontwikkeld, nu toegepast bij meerdere first-partygames.

Volgens Video Games Chronicles hebben andere games ook in stilte patches gekregen de afgelopen tijd. Het zou onder andere gaan om Until Dawn, God of War en God of War 3: Remastered, allemaal first-partytitels van Sony. Er zijn geen uitgebreide patch notes van de updates; de site suggereert dat het te maken kan hebben met de komst van de PlayStation 5. Mogelijk hebben de games updates gekregen om ze compatibel te maken met de nieuwe console.