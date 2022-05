PlayStation 5-launchgame Destruction AllStars is uitgesteld en komt naar PS Plus

Destruction AllStars komt niet samen met de PlayStation 5 uit, maar verschijnt pas in februari volgend jaar. Dat heeft Sony bekendgemaakt. De eerste twee maanden na de release is het spel gratis inbegrepen in het PlayStation Plus-abonnement.

Waarom de game is uitgesteld, maakt Sony niet bekend. In een blog noemt Sony enkel de nieuwe releaseperiode en het feit dat de game twee maanden onderdeel zal zijn van PlayStation Plus. Sony zegt dat het spel wordt toegevoegd aan dat abonnement omdat het een online game is die met zoveel mogelijk mensen gespeeld dient te worden.

Of spelers het spel ook na die twee maanden kunnen blijven spelen, is niet duidelijk. Bij andere PlayStation Plus-games is dat wel het geval. Sony stelt iedere maand een aantal games beschikbaar en als spelers die claimen, kunnen ze die spelen zolang hun abonnement actief is.

In september zei Sony dat Destruction AllStars een van de launchtitels was voor de PlayStation 5. Het spel zou samen met de console verschijnen op 12 november in de Verenigde Staten en op 19 november in Europa. De game heeft een adviesprijs van 80 euro. Spelers die een preorder hebben geplaatst, krijgen hun geld terug.

Destruction AllStars werd in juni aangekondigd. Het is een Rocket League-achtige multiplayergame, waarin spelers met auto's het tegen elkaar opnemen. De game is een Sony-exclusive en wordt gemaakt door Lucid Games. Bij die studio zijn veel ontwikkelaars aangesloten die eerder aan WipEout hebben gewerkt. Sony zegt volgende week een nieuwe trailer te tonen van het spel.