Watch Dogs: Legion voor next-genconsoles lijkt geen modus met 60fps te bieden

Ubisoft heeft laten weten dat de aankomende titel Watch Dogs: Legion op zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X raytracing ondersteunt in combinatie met 30fps en een 4k-resolutie. Een modus met 60fps lijkt in zijn geheel te ontbreken.

Dat valt op te maken uit een sessie op Reddit, waarbij Lathieeshe Thillainathan antwoorden gaf op vragen van geïnteresseerden. Hij is live producer bij Ubisoft en kreeg de vraag of raytracing, 120fps en 4k wordt ondersteund bij Watch Dogs: Legion voor de next-genconsoles. Daarop antwoordde Thillainathan dat er bij de game sprake is van raytracing, 4k en 30fps op de PS5 en de Xbox Series X.

Hij gaf niet aan of een modus met 60fps als mikpunt geheel ontbreekt, maar aangezien hij niets zei over andere framerates dan de genoemde 30fps, is de kans groot dat een 4k60-modus zal ontbreken en zal 60fps vermoedelijk ook niet aan de orde zijn bij een eventuele lagere, dynamisch schalende resolutie of als raytracing wordt uitgeschakeld. Een andere grote game van Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla, ondersteunt wel 60fps bij een 4k-resolutie op zowel de Series X als de PS5.

Watch Dogs: Legion komt op 29 oktober uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Zodra de Xbox Series X en Playstation 5 uitkomen, komen er ook speciale versies van de game uit voor deze next-genconsoles. Microsoft liet eerder weten dat onder meer Watch Dogs: Legion op een lijst staat met games die geoptimaliseerd zijn voor de Xbox Series X en S, al is niet duidelijk om wat voor verbeteringen of nieuwe features het precies gaat. Wellicht gaat het bij deze game om de ondersteuning van raytracing, wat niet aanwezig zal zijn bij de consoles van de huidige generatie.