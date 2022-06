Ubisoft geeft details over verbeteringen van zijn games op next-genconsoles

Ubisoft heeft een overzicht gemaakt met uitleg over de verbeteringen die games krijgen op de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. Het gaat veelal om nieuwe games die nog moeten uitkomen en enkele games die een update krijgen.

Veel van de informatie die Ubisoft op een rij zet was al bekend, maar er staan ook een aantal nieuwe details in. Zo geeft de uitgever nu aan of games Tempest 3D Audio-engine van de PlayStation 5 ondersteunen. Wat betreft de Xbox Series-versies, geeft Ubisoft voor details over hoe de games zullen draaien op de Xbox Series X.

Resoluties of framerates voor de Xbox Series S noemt Ubisoft voor de meeste niet. Bekend is echter dat die goedkopere console games draait in een 1080p- of 1440p-resolutie. Alleen bij For Honor meldt Ubisoft dat de Series S-versie op 1080p draait in plaats van 4K.

Bij Watch Dogs: Legion noemt Ubisoft geen framerate en resolutie. Dat is vooralsnog ook de enige Ubisoft-game die op de nieuwe consoles ondersteuning voor raytracing krijgt. Eerder gaf een ontwikkelaar van de nieuwe Watch Dogs-game aan dat het spel op de Series X en PlayStation 5 in 4k-resolutie draait met 30fps.

Rainbow Six Siege krijgt een update en draait op de nieuwe consoles in 4k met 60fps. Ubisoft zei eerder al dat de game een patch zou krijgen met die verbeteringen, maar toen was nog niet duidelijk of het ook echt om een combinatie van 4k met 120fps zou gaan. De nieuwe blogpost meldt dat dit wel het geval is.

Bij diverse games noemt Ubisoft ondersteuning voor de Tempest 3D Audio-engine van de PlayStation 5. Die games zouden 3d-audio moeten bieden via een techniek die Sony heeft ontwikkeld, die met name met koptelefoons zou moeten werken. Ook de nieuwe Xbox-consoles hebben hardware aan boord voor 3d-audio. Microsoft noemt dat spatial audio. Ubisoft meldt maar bij één game daar ondersteuning voor.