Watch Dogs: Legion Watch Dogs: Legion neemt de basis van de eerste twee games en verbetert hem, zo simpel kunnen we het wel stellen. Met name de insteek om geen specifiek hoofdpersonage te gebruiken maar spelers zelf DedSec-leden te laten rekruteren, werkt erg goed en wordt al snel een spel op zich. Het zoeken naar mensen met leuke vaardigheden loont bovendien, want extra vaardigheden verrijken de gameplay. Toch weten die extra opties niet te voorkomen dat Watch Dogs: Legion te veel herhaling laat zien. Veel missies lijken erg op elkaar, doordat de handelingen die je verricht tijdens die missies steeds hetzelfde zijn. Dat ook missielocaties veelvuldig worden herhaald, helpt niet mee. Gelukkig zijn er ook missies die deze 'sleur' doorbreken doordat ze een originelere inhoud hebben, zowel in wat je moet doen als in waar je het moet doen. Technisch doet Watch Dogs: Legion het naar behoren, zowel wat graphics betreft als waar het gaat om laadtijden. Natuurlijk beloven de nieuwere consoles hier nog een schepje bovenop te doen, maar ook op de oude machines ziet het er allemaal goed uit. Een laatste puntje om aan te stippen is dat dit een game is waarin de 'Ubisoft-formule' zichtbaar is, zowel in opbouw als in uitstraling. Die al te herkenbare stijl zal de een niet storen en voor de ander een deal-breaker zijn. Los daarvan is Watch Dogs: Legion een fijne 'zandbak' om in te spelen, zeker wanneer Ubisoft in december de multiplayermodus nog toevoegt. Pluspunten Londen als fijne speeltuin

Spider-Bot

Iedereen te rekruteren

Sommige missies spectaculair Minpunten Steeds dezelfde handelingen

Herhaling in locaties

Het is een twijfelachtige eer, maar hij valt Watch Dogs: Legion ten deel: dit is waarschijnlijk onze laatste gamereview waarin de nieuwe consoles nog net geen rol spelen. Watch Dogs: Legion is een game als zovele, in de zin dat je het spel later deze maand in ‘next-gen’-vorm kunt spelen. Ubisoft heeft de upgrade klaar staan, maar op het moment dat wij de game gingen testen, was Watch Dogs: Legion nog gewoon een ‘old-gen’-game. Dat is een beetje onhandig, want terwijl wij testen met op 120Hz lopende games en games die nu al gebruikmaken van raytracing, krijgen we dus een game tussendoor die het nog even met de oude hardware - en dus zonder de nieuwe grafische trucs - moet stellen. Dat is verder niet erg, want wie dat wil kan natuurlijk best even wachten tot de next-gens er zijn en de upgrade voor Watch Dogs: Legion er is. Weet in dat geval dat ook Watch Dogs: Legion raytracing zal ondersteunen op de nieuwe consoles, en lees voor de verdere inhoud van de game vooral deze review vast door.

Watch Dogs: Legion is de opvolger van Wach Dogs en Watch Dogs 2. Die games speelden zich respectievelijk in Chicago en San Francisco af. Beide draaiden ze om de hackersgroepering DedSec die de strijd aangaat met de zittende macht. Die macht maakt in de stad gebruik van het ‘central Operating System’, kortweg ctOS, dat alles in de stad aanstuurt. De speler kon daar gebruik van maken door stoplichten te manipuleren, bruggen te openen, auto’s een andere kant op te sturen en ga zo maar door. Watch Dogs: Legion zet een stap in een andere richting: de game speelt zich nu af in Londen en dus niet meer in de Verenigde Staten. Londen is echter ook voorzien van een versie van ctOS en, belangrijker, een machtige partij die er gebruik van maakt. Die partij is Albion, een Private Military Company onder leiding van directeur Nigel Cass. Albion is aan de macht gekomen in de nasleep van een serie aanslagen in Londen, op een dag die bekend is komen te staan als Zero Day. Wie er achter de aanslagen zit is niet bekend, maar DedSec, dat inmiddels wereldwijd bekendheid geniet, wordt aangewezen als schuldige. De leden worden opgejaagd en opgesloten of gedood.

De game opent met de gebeurtenissen op Zero Day, maar begint pas echt als de speler als laatste ‘operative’ van DedSec wordt geactiveerd. Je kiest daar dan een personage met een bepaalde eigenschap voor, maar het maakt eigenlijk niet uit welke dat is. De hoofdzaak van het spel is namelijk dat je niet één personage speelt. Nee, in Watch Dogs: Legion ben je als het ware DedSec zelf. Je verzamelt gaandeweg een heel team vol DedSec-leden met allerlei verschillende eigenschappen. Daarmee bind je de strijd aan met Albion en andere groeperingen die van Zero Day gebruik hebben gemaakt om zichzelf een machtspositie in Londen te geven. Een van die groeperingen heet trouwens ook Zero Day; de onbekende, echte verantwoordelijke partij voor de aanslagen moet je ook zien op te sporen.

Het werven van nieuwe leden klinkt, als je het zo zegt, best suf. Gelukkig is dit geen game waarbij je met een iPad achter het Centraal Station moet staan op zoek naar mensen die wel even een krabbeltje willen zetten. Je wapen is je smartphone en je schiet met je ‘profiler’. Die kennen we al van de vorige games: je kunt iedereen op straat met een druk op de knop uitlezen. Je ziet dan wat iemand voor werk doet, wat voor speciale eigenschappen hij of zij heeft en eventueel of diegene een negatieve of positieve houding heeft tegenover DedSec. Mensen die er positief genoeg tegenover staan, kun je direct aanspreken, waarmee een missie wordt gestart om ze te kunnen rekruteren. Ze kunnen namelijk allemaal de hulp van DedSec goed gebruiken voordat ze zelf lid willen worden. Die klusjes hebben meestal niet veel om het lijf. De ene keer moet je een server wissen waar belastende informatie op staat, een andere keer moet je een truck stelen vol medicijnen waar de eigenaar woekerprijzen aan arme mensen voor vraagt. Als je klaar bent met je ‘moderne Robin Hood-act’, heb je er een DedSec-operative bij. De voordelen die dat geeft, heb je van tevoren al kunnen zien. Mensen kunnen wapens of voertuigen bezitten, maar ook speciale vaardigheden hebben waardoor ze minder schade oplopen of bijvoorbeeld minder snel worden opgemerkt door vijanden.

Dat geldt voor alle mensen die je in de game ziet. Zelfs de bewakers van Albion kun je in theorie voor DedSec winnen, al zal dat niet gemakkelijk zijn. Beter is het om je te richten op de speciale doelwitten waar je af en toe op wordt gewezen, of die je gewoon op straat tegen kunt komen. De Hitman heeft bijvoorbeeld specifieke bewegingen die anderen niet hebben, terwijl een Spy een pistool met een demper heeft, naast een speciaal horloge dat een schokgolf kan geven aan alle personen die in je directe omgeving staan. Handig als je eens wordt aangehouden door agenten van Albion. Zo zijn er nog veel meer rollen die vroeg of laat handig zijn om aan je DedSec-team toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die gearresteerde leden sneller uit de gevangenis krijgt, of iemand die bijzonder handig is met computers en daardoor een kortere ‘cooldown’ heeft op vaardigheden die met hacken hebben te maken. Elk van die personen heeft daarbij een eigen karakter en stemgeluid, al moet daar wel bij worden vermeld dat er wat herhaling zit in die stemmen. Daarnaast past niet elke stem even goed bij het personage dat erbij hoort, maar dat is op zich geen groot probleem.