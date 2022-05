Watch Dogs: Legion verschijnt op 29 oktober

Watch Dogs: Legion komt op 29 oktober uit, zo heeft Ubisoft tijdens zijn virtuele Ubisoft Forward-evenement bekendgemaakt. De uitgever publiceerde tegelijk met het bekendmaken van de verschijningsdatum nieuwe beelden van het spel.

In een uitgebreide video toont Ubisoft meer details over de gameplay van Watch Dogs: Legion. Daarin toont de uitgever enkele missies en beschrijft deze hoe spelers vrijwel alle npc's in het spel die Londen bevolken, kunnen rekruteren voor hun verzetsgroepering, van skinheads tot oma's. Ook verscheen een nieuwe cinematische trailer.

Het verzet komt in actie tegen enerzijds de private beveiligingsonderneming Albion van Nigel Cass en anderzijds het misdaadimperium van Mary Kelley. Beide proberen het Londen van de toekomst in hun greep te krijgen nadat een terroristische aanslag de stad in chaos heeft gestort.

Op 29 oktober verschijnen versies voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Zodra de PlayStation 5 en Xbox Series X verschijnen, komen ook versies van het spel voor die consoles uit. Oorspronkelijk zou Watch Dogs: Legion in maart verschijnen maar de ontwikkelaars hadden meer tijd nodig het spel af te ronden.

Tijdens de aankondiging gaf Ubisoft gratis versies van Watch Dogs 2 weg. De servers van het bedrijf werden vervolgens overspoeld door gebruikers die inlogden om hun kopie te claimen. Ubisoft maakte daarop bekend dat iedereen met een Ubisoft-account in aanmerking komt voor de rewards, ook de personen die er niet in slaagden in te loggen. Het bedrijf gaat hier nog meer details over geven.