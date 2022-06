'Gebruikers krijgen uitnodiging testversie multiplayer Watch Dogs: Legion'

Blue's News meldt dat spelers van Watch Dogs: Legion her en der uitnodigingen krijgen voor de technical test van de multiplayermodus van de game. De game zelf kwam in oktober van vorig jaar al uit, maar de ontwikkelaars hadden meer tijd nodig voor de online modus.

De tipgever van Blue's News stelt dat de uitnodiging voor de technical test gepaard gaat met een non-disclosure agreement, waardoor hij de site anoniem moet tippen. Hij vertelt verder dat er nog wat verbindingsproblemen zijn, maar dat is te verwachten met een testversie. Het is niet bekend hoeveel mensen worden toegelaten tot deze testversie.

Watch Dogs: Legion kwam op 29 oktober uit voor Windows, de Xbox One, PlayStation 4 en Stadia. De nieuwe generatie consoles volgden kort daarna. Aanvankelijk was het plan van uitgever Ubisoft om de multiplayermodus begin december toe te voegen, maar dat is niet gelukt. De maker besloot eerst bugs in de singleplayermodus te verhelpen, waardoor de multiplayer op de lange baan kwam. De enige indicatie van de release was toen 'begin 2021'.

Uiteindelijk krijgt deze third-person shooter co-op-content, maar ook pvp-content voor teams met maximaal acht personen. Daarmee belooft de multipayer van Watch Dogs: Legion uitgebreider te worden dan die van zijn voorgangers.

Deze video hoort bij een geschreven review