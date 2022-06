Nieuwe regering VS zet rechtszaak voor ban WeChat en TikTok op pauze

De regering van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft een opschorting gevraagd en gekregen in de rechtszaak tegen TikTok en WeChat. Die werd aangespannen door de regering van Donald Trump omdat die de Chinese apps zag als een bedreiging van de nationale veiligheid.

De regering van Donald Trump streefde naar een ban op TikTok en WeChat, maar de regering van Biden stelt nu dat het tijd nodig heeft om de zaak te onderzoeken. Het Department of Commerce stelt dat het de motivaties voor het verbod op de apps, zoals omschreven in het Executive Order van Donald Trump op 6 augustus 2020, onder de loep gaat nemen. "Een heroverweging van dit verbod kan ervoor zorgen dat de rechtbank minder of geen werk aan deze zaak heeft", stelt het verder. Om de zestig dagen wil de Department of Commerce een statusupdate geven. De motie is onder andere online gezet door Jurist.org en de persvoorlichter van het Witte Huis gaf aanvullend commentaar.

Vorig jaar stelde ex-president Trump dat de dataverzameling van de twee apps reden was tot een handelsverbod met de bedrijven erachter. "Deze dataverzameling dreigt de Chinese communistische partij toegang te verschaffen tot privé-informatie van Amerikanen en die kunnen ze mogelijk gebruiken om de locatie van ambtenaren te achterhalen, om zo dossiers voor chantage op te bouwen en bedrijfsspionage uit te voeren."

De vorige regering was bereid het verbod op TikTok van de baan te halen als een Amerikaans bedrijf de operaties van het sociale medium in het land zou overnemen. Een prominente kandidaat daarvoor was de combinatie van Walmart en Oracle, maar door de veranderende omstandigheden die gepaard gaan met een nieuwe president, is die overname naar verluidt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Intussen zitten de Chinese bedrijven ook niet stil. Die zijn zelf ook naar de rechter gestapt om het handelsverbod aan te vechten. Tot dusver is dat succesvol: de apps zijn nog niet op zwart gegaan in het land. Donald Trump ondernam daarnaast onder andere actie tegen Huawei, DJI en chipmaker SMIC onder het mom van de bescherming van de nationale veiligheid.