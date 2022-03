Amerikaanse president Biden draait decreten tegen TikTok en WeChat terug

President Joe Biden heeft een serie presidentiële verordeningen van voormalig president Trump tegen verschillende Chinese apps teruggedraaid. In plaats daarvan start Biden een breder onderzoek naar buitenlandse applicaties die een risico kunnen vormen voor de VS.

Biden tekende zijn nieuwe presidentiële decreet op woensdag, schrijft ook Reuters. Met Bidens nieuwe verordening schrapt de Amerikaanse president verschillende decreten van voormalig president Trump. Zo komt onder andere een decreet uit januari te vervallen, waarmee Trump transacties probeerde te verbieden met acht Chinese apps, waaronder AliPay, QQ Wallet en WeChat Pay. Ook enkele verordeningen tegen TikTok en WeChat komen te vervallen.

In plaats van Trumps decreten, roept Biden in zijn nieuwe presidentiële verordening het Amerikaanse ministerie van Handel op om onderzoek te doen naar apps van 'buitenlandse tegenstanders', schrijft The New York Times. De nieuwe verordening zou dat ministerie opdragen om de risico's van dergelijke apps te evalueren en eventueel aanbevelingen te doen om deze risico's aan te pakken, blijkt uit het presidentiële decreet. "Indien gerechtvaardigd, zal het ministerie passende acties bepalen op basis van een grondige evaluatie van de risico's die verbonden zijn aan softwareapplicaties van buitenlandse tegenstanders."

Biden tekende vorige week een ander decreet die Amerikaanse bedrijven verbiedt om te investeren in bepaalde Chinese bedrijven, die opereren in de sectoren voor defensie en surveillancetechnologie. Verder blijft een in 2019 gestart beveiligingsonderzoek naar TikTok aan de gang, meldde een ambtenaar van het Witte Huis aan Reuters.

De ambtenaar weigerde daarbij details te geven, maar het Witte Huis blijft volgens de werknemer 'zeer bezorgd' over de datarisico's van TikTok-gebruikers. De regering van Biden wilde niet ingaan op de toekomstige beschikbaarheid van Chinese apps als TikTok in de Verenigde Staten. Ambtslieden wilden ook niet vertellen of de regering van de VS ByteDance zal proberen te dwingen om de gegevens van Amerikaanse bedrijven binnen de VS op te slaan.

De oorspronkelijke verordeningen van voormalig president Donald Trump waren overigens al niet succesvol. De decreten werden geblokkeerd door Amerikaanse rechtbanken. Zo besloot een federale rechter dat TikTok in ieder geval tot na de Amerikaanse verkiezingen van 2020 beschikbaar moest blijven in de Verenigde Staten. Een Amerikaanse rechter blokkeerde daarvoor ook al tijdelijk het verbod op de Chinese app WeChat. In februari pauzeerde de nieuwe regering van president Biden al de rechtszaken tegen TikTok en WeChat.