Trump verbiedt transacties met acht Chinese apps in VS

De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend dat bepaalt dat sommige transacties met acht Chinese apps niet meer verricht mogen worden in de Verenigde Staten. Het verbod zou nodig zijn om de nationale veiligheid te beschermen.

Het uitvoerend bevel dat Trump ondertekende, beschrijft dat het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken binnen 45 dagen moet vaststellen welke transacties niet meer mogen. Het gaat dan om transacties die gebruikers kunnen verrichten met de Chinese apps Alipay, QQ Wallet en QQ van Tencent, WeChat Pay, VMate van Alibaba's UCWeb, CamScanner, Shareit en WPS Office van Beijing Kingsoft Office Software.

In het decreet staat dat 'agressieve actie' tegen de apps nodig is vanwege de bescherming van de nationale veiligheid van de VS. "Door de toegang tot persoonlijke elektronische apparaten zoals smartphones, tablets en computers, kunnen Chinese applicaties grote hoeveelheden informatie van gebruikers benaderen en vastleggen, waaronder gevoelige informatie en privégegevens", staat in het bevel.

Het ministerie van Economische Zaken heeft 45 dagen om te bepalen welke transacties niet meer mogen, maar tegen Reuters meldt een woordvoerder dat dit voor 20 januari zal gebeuren. Op die datum moet de inauguratie van Joe Biden als president van de VS plaatsvinden. Niet duidelijk is wat het standpunt van Biden is met betrekking tot het weren van Chinese apps en bedrijven in de VS. Trump ondernam onder andere actie tegen Huawei, TikTok, WeChat, DJI en chipmaker SMIC onder het mom van de bescherming van de nationale veiligheid.