Regering VS stelt handelsverbod in voor DJI en Chinese processorfabrikant SMIC

De regering van de VS heeft een verbod ingesteld voor Amerikaanse bedrijven om handel te drijven met de grootste Chinese processorfabrikant, SMIC. Ook dronemaker DJI zou op de lijst zijn beland.

Door de plaatsing op de lijst, waar bijvoorbeeld ook Huawei op staat, mogen Amerikaanse bedrijven niet langer zaken doen met of producten afnemen van SMIC, zegt het Amerikaanse ministerie voor Handel. De reden voor het handelsverbod is volgens het Amerikaanse ministerie de band tussen het bedrijf en het Chinese leger. "Er is bewijs van activiteiten tussen SMIC en zorgelijke eenheden in de Chinese legerorganisatie." Het ministerie wil verder geen nadere informatie geven. Een paar weken geleden ging al het gerucht dat de Amerikaanse overheid SMIC op de lijst wilde zetten.

Behalve SMIC zou ook dronemaker DJI op de lijst belanden, meldt DroneDJ. Het ministerie heeft daar zelf niets over gepubliceerd en de lijst van tientallen nieuwe bedrijven is vooralsnog niet gepubliceerd. De reden zou zijn dat DJI een rol heeft gespeeld bij mensenrechtenschendingen en onderdrukking van bevolkingsgroepen in China.

De entity list is een lijst van personen en bedrijven waar Amerikaanse bedrijven en bedrijven die Amerikaanse technologie gebruiken van de overheid niet mee mogen handelen. Anderhalf jaar geleden kwam Huawei op die lijst, waardoor het niet langer Google-diensten op Android-smartphones mag zetten. Wat de gevolgen zijn voor SMIC en DJI, is nog niet duidelijk.