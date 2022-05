Sony toont zijn eerste Airpeak-drone voor filmmakers

Sony toont zijn eerste Airpeak-drone, die gericht is op filmmakers. Volgens Sony is het de kleinste drone die een Sony Alpha-camera kan dragen. De fabrikant wil in samenwerking met professionele fotografen en filmmakers Airpeak-drones ontwikkelen.

Sony heeft een video online gezet waarin te zien is hoe de Airpeak-drone in combinatie met een Sony Alpha A7S III-camera wordt gebruikt. Die camera weegt zonder objectief zo'n 700 gram. De Airpeak is een relatief grote quadcopter, vergelijkbaar met de professionele modellen van bijvoorbeeld DJI, maar technische details heeft Sony nog niet bekend gemaakt.

In november vorig jaar maakte Sony al bekend plannen te hebben om zelf drones uit te brengen onder de Airpeak-naam. Op de virtuele CES-beurs toont Sony nu zijn eerste drone en de Japanse fabrikant heeft een Airpeak-website online gezet.

Sony wil het Airpeak-project in het voorjaar van 2021 opstarten. Het gaat om een nieuw bedrijfsonderdeel en Sony zegt feedback te zoeken van professionele fotografen en filmmakers, om te helpen bij het ontwikkelen van drones. Wanneer Sony daadwerkelijk een eigen drone uitbrengt en wat die gaat kosten, is nog niet bekend.