Canalys: markt voor pc's groeide met 25 procent eind 2020

De markt voor desktops en laptops groeide eind 2020 met 25 procent, zo heeft analistenbureau Canalys becijferd. Door de coronapandemie nam de pc een belangrijke rol in bij de transformatie naar thuiswerken, aldus het analistenbureau.

In totaal gingen er 90 miljoen desktops en laptops over de toonbanken binnen een kwartaal, zo zegt Canalys. Dat waren er in de laatste maanden van 2019 nog 72 miljoen. Over het hele jaar gezien steeg de vraag naar pc's ook, ondanks de gebrekkige leveringen in de wintermaanden. Fabrikanten moesten in lockdown, toen de coronapandemie veel fabrieken in Azië bereikte.

De stijging over het hele jaar gezien kwam uit op 11 procent, aldus Canalys. Daarbij valt op dat de stijging in het geheel te danken is aan de groeiende leveringen van laptops. De vraag naar desktops daalde afgelopen jaar, net als in de afgelopen jaren.

Lenovo was het hele jaar marktleider met een aandeel van 24,5 procent, gevolgd door HP met 22,5 procent. Dell is derde met 16,5 procent, met op enige afstand daarvan Apple en Acer, die allebei rond 7 procent van de markt in handen hebben.