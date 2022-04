Analisten: wereldwijde pc-leveringen daalden voor het eerst na twee jaar groei

In het afgelopen kwartaal zijn er wereldwijd minder pc's geleverd dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van analisten. Dit is niet per se een probleem en het aantal geleverde pc's is nog steeds hoog, merken de analisten daarbij op. Volgens een van hen is de omzet wel flink gestegen.

Analistenbureaus IDC, Canalys en Gartner geven alle drie aan dat de pc-leveringen zijn gedaald, variërend van 7,3 procent volgens Gartner tot 3 procent volgens Canalys. Het is voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2020 dat alle drie de bureaus aangeven dat het aantal geleverde pc's is gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

De focus moet echter niet liggen op dat dalende aantal pc's, want dat was te verwachten, stelt IDC's vicepresident Ryan Reith. "De focus moet liggen op het feit dat de industrie alsnog meer dan tachtig miljoen pc's wist te leveren, terwijl de logistieke ketens en leveringsketens nog steeds een puinhoop zijn, gekoppeld aan diverse geopolitieke en aan de pandemie gerelateerde uitdagingen."

De vraag in het onderwijs en onder consumenten zou zijn afgezwakt, maar binnen de zakelijke sector is de vraag nog steeds sterk, aldus Reith. Hij verwacht ook dat de vraag onder consumenten snel weer toe zal nemen. IDC meldt daarnaast dat er met het eerste kwartaal van 2022 zeven kwartalen achter elkaar meer dan 80 miljoen pc's zijn geleverd. Dit zou sinds 2012 niet meer zijn voorgekomen, waarmee de analisten willen aangeven dat de markt voor pc's nog steeds sterk is.

Gartner ziet de scherpste afname in het aantal pc-leveringen en wijt dit vooral aan een flinke afname in het aantal geleverde Chromebooks. In 2020 en begin vorig jaar was er een grote vraag naar deze laptops in het onderwijs, maar deze vraag is inmiddels afgezwakt. Worden Chromebooks buiten beschouwing gelaten, dan groeide het aantal geleverde pc's met 3,3 procent, zegt Gartner. De vraag in de zakelijke sector nam toe, omdat mensen meer naar kantoor gaan en er daarom meer desktops nodig zijn.

De EMEA-markt, met Europa, het Midden-Oosten en Afrika, daalde volgens Gartner met 6,3 procent. Hier werden 22,5 miljoen pc's geleverd. De Russische invasie van Oekraïne had 'significante' gevolgen, omdat de vraag in Oekraïne instortte en veel bedrijven stopten met het leveren van pc's naar Rusland. Ook de hoge inflatie zou er vooral onder consumenten toe leiden dat de vraag naar pc's daalde.

Canalys zegt dat, hoewel het aantal geleverde pc's daalde met 3 procent, de omzet wel met 15 procent steeg tot 70 miljard dollar. De vraag is volgens Canalys nog steeds hoger dan het aanbod en consumenten zouden meer willen uitgeven voor een pc. Dit analistenbureau zegt dan ook dat pc-verkopers blij mogen zijn en dat mensen hun pc's vaker, langer en voor meer taken dan ooit gebruiken.

De drie analisten zien Lenovo wereldwijd als de grootste leverancier, gevolgd door HP, Dell, Apple en ASUS. De cijfers verschillen tussen de analisten, omdat er bijvoorbeeld andere meetmethoden worden gebruikt en doordat ze verschillende definities voor pc's hanteren. IDC ziet tablets en servers bijvoorbeeld niet als pc's, terwijl Canalys alleen tablets uitsluit als pc's. Gartner zondert 'iPads' en Chromebooks uit van zijn cijfers. Bij de drie bureaus gaat het om voorlopige resultaten.