Gerucht: Dell ontwikkelt eigen DDR5-geheugenmodule met gevolgen voor upgrades

Dell zou werken aan een eigen DDR5-geheugenmodule voor zijn Dell Precision-laptoplijn. De geheugenmodule lijkt te zijn ontwikkeld door Dell zelf en dat kan gevolgen hebben voor het upgraden van de laptop.

Een gebruiker op Twitter lekte afgelopen week nieuwe informatie over een nieuwe versie van de Dell Precision 7-serie. De laptop moet nog aangekondigd worden, maar de eerste specificaties lijken te zijn gelekt via een presentatie van de fabrikant. Daarop is onder andere te zien dat dat laptop een DDR5 Compression Attached Memory Module krijgt. Voor het gemak kort Dell dit af naar 'CAMM'.

De module vervangt de gebruikelijke DDR5-DIMM's voor een compactere vormfactor. Dell zou met een CAMM-geheugenmodule tot 128GB aan DDR5-4800-werkgeheugen ondersteunen in de Dell Precision 7670. Dit zou minder ruimte in beslag nemen in de laptop.

Een eigen geheugenmodule van Dell kan mogelijk wel voor problemen zorgen voor gebruikers als ze hun laptop willen upgraden of repareren. Wanneer Dell het ontwerp van DDR5 CAMM-werkgeheugen voor zichzelf houdt, kan er alleen een upgrade of reparatie via Dell worden geregeld.