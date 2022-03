Dell start verkoop eerste QD-oledmonitor in Nederland en België voor 1322 euro

Dell is eerder dan gepland begonnen met de verkoop van zijn AW3423DW-QD-oledmonitor in Nederland en België. Het verkoopt de monitor voor 1322 euro. Vraag en aanbod lijken wel uit elkaar te liggen: in Nederland is de monitor al uitverkocht en in België zijn leveringen vertraagd.

Enigszins opvallend is dat Dell weliswaar 1322 euro vraagt voor de display, maar dat de 'oorspronkelijke prijs' van het apparaat 1653 euro is; Dell heeft meteen bij introductie de monitor met 20 procent 'afgeprijsd'. Onduidelijk is of dat dan een tijdelijke situatie is en waarom de prijs op deze manier gepresenteerd wordt. Die situatie doet zich voor in zowel Nederland als België. De levertijdsindicatie voor België is augustus, voor Nederland is er geen indicatie en momenteel geen mogelijkheid om te bestellen.

De AW3423DW is de eerste monitor met een quantumdot-oledpaneel. Het gaat om een 34"-monitor met een 21:9-verhouding, een resolutie van 3440x1440 pixels en een refreshrate van 175Hz. Het paneel heeft een kromming van 1800R. Alienware voorziet het scherm ook van een G-Sync-module en de monitor krijgt het G-Sync Ultimate-certificaat van Nvidia.

Quantumdotpanelen moeten in staat zijn om responstijden van 0,1ms te behalen. Het scherm kan 99,3 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en heeft een piekhelderheid van 1000cd/m². Dat is hoger dan wat wat de meeste reguliere oled-tv's en -monitoren halen en het moet resulteren in goede hdr-weergave. Alienware spreekt verder van 'verbeterde oledbetrouwbaarheid' en geeft drie jaar garantie op het scherm. Ook inbranden valt volgens de fabrikant onder de garantie. Tweakers heeft uitgebreid aandacht aan de monitor besteed ten tijde van CES 2022.