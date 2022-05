MSI toont QD-oledmonitor met 34"-175Hz-paneel

In navolging van Alienware en Samsung komt ook MSI met een QD-oledmonitor. Het 34"-paneel heeft een kromming van 1800R, een responstijd van 0,1ms en een refreshrate van 175Hz. Het is nog niet bekend wanneer de monitor uitkomt en wat die gaat kosten.

De MSI MEG 342C QD-OLED-monitor wordt vermeld op de Computex-website met een korte omschrijving. MSI heeft verder nog geen details bekendgemaakt over het scherm. De resolutie wordt niet vermeld, maar het ligt voor de hand dat het gaat om 3440x1440 pixels. Dat is de resolutie van het QD-oledpaneel in de vergelijkbare monitoren van Alienware en Samsung. Samsung Display is de enige fabrikant die QD-oledpanelen maakt.

Dells Alienware AW3423DW is momenteel de enige monitor op de markt met het QD-oledpaneel. Tweakers publcieerde eerder deze maand een review van de monitor. Samsung werkt ook aan een monitor met dat paneel, bleek begin dit jaar. Formeel heeft Samsung die Odyssey G8QNB echter nog niet aangekondigd.

Het scherm van Alienware kwam op de markt voor zo'n 1300 euro. De monitor is op het moment van schrijven echter uitverkocht. Volgens de Dell-website kan het scherm in augustus weer geleverd worden. QD-oledpanelen worden nog niet op grote schaal geproduceerd.

