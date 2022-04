Alienware brengt in april QD-oledmonitor met gebogen 34"-paneel uit

Alienware introduceert een 34"-ultrawidemonitor met een quantumdot-oledpaneel met een resolutie van 3440x1400 pixels en een refreshrate van 175Hz. De piekhelderheid bedraagt 1000cd/m² en het scherm kan echt zwart weergeven dankzij de oled-techniek.

De AW3423DW-monitor die Dell aankondigt onder de Alienware-merknaam heeft een gebogen QD-paneel met een kromming van 1800R. Het paneel is afkomstig van Samsung Display, bevestigt de fabrikant in een video.

Volgens Alienware bedraagt de grijs-naar-grijsresponstijd van het scherm 0,1ms en de refreshrate is 175Hz. De monitor heeft een Nvidia G-Sync Ultimate-certificering en kan volgens de fabrikant 99,3 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven.

Het scherm is voorzien van een joystickje voor het bedienen van het osd-menu en daarin kan gekozen worden voor weergave in de sRGB- of DCI-P3-kleurruimte. Alienware geeft drie jaar garantie op de monitor en daaronder valt ook het inbranden van het scherm. Volgens de fabrikant is het paneel daar goed tegen bestand.

De monitor staat op een kantelbare voet die ook 110mm in hoogte verstelbaar is. Het scherm heeft een DisplayPort 1.4-aansluiting en twee HDMI 2.0-poorten. Als de monitor via HDMI wordt aangesloten, is de maximale refreshrate 100Hz bij de volledige resolutie van 3440x1400 pixels. Volgens Alienware is de monitor vanaf 5 april te koop in Europa, maar een adviesprijs is nog niet bekendgemaakt.

Waarom 'slechts' DisplayHDR True Black 400?

Het scherm krijgt een VESA DisplayHDR True Black 400-certificering. Dat lijkt gezien de opgegeven piekhelderheid van 1000cd/m² laag, maar dat komt vermoedelijk doordat de maximale helderheid niet geldt voor het volledige scherm, maar voor een klein deel daarvan. Volgens de VESA-normen moet een scherm 300cd/m² halen op het volledige oppervlak om voor het True Black 500-certificaat in aanmerking te komen. Bij True Black 400 is dat 250cd/m². Hieruit is op te maken dat de maximale helderheid van de AW3423-monitor bij beeldvullende weergave ergens tussen de 250 en 300cd/m² ligt.

Dat oledschermen bij volledige schermweergave een lagere piekhelderheid halen is gebruikelijk. LG's 32EP950-oledmonitor met rgb-paneel haalt in fullscreen-weergave zo'n 260cd/m² en de nieuwste oled-tv's halen lagere waarden, zo rond de 160cd/m². In de praktijk heeft dat weinig nadelen voor de hdr-weergave, omdat de piekhelderheid zelden op het hele scherm ingezet hoeft te worden. Door de oledtechniek waarbij de pixels uitstaan voor zwartweergave is het contrast zo goed als oneindig. Overigens is de opgegeven piekhelderheid van 1000cd/m² voor de AW3423DW-monitor hoger dan wat in de praktijk tot nu toe haalbaar was met oled-monitoren en -tv's.

QD-oledtechniek

Quantumdot-oledpanelen wijken af van de bestaande oled-panelen die in tv's, monitoren en mobiele apparaten worden gebruikt. De oledpanelen in huidige tv's zijn afkomstig van LG Display en maken gebruik van witte oleds, waar kleurenfilters voor geplaatst worden. Kleine oledschermen zoals die in smartphones, gebruiken rgb-oleds, waarbij iedere pixel uit een rode, groene en blauwe subpixel bestaat. Dergelijke rgb-oledpanelen zijn ook al toegepast in monitoren, maar tot nu toe zijn die erg duur en vooral gericht op grafische professionals.

Bij QD-oledpanelen worden blauwe oleds gebruikt waar een quantumdotfilter voor wordt geplaatst voor kleurweergave. Dat zou betere kleurweergave en een lager energieverbruik opleveren ten opzichte van de witte oleds met kleurfilters die LG Display gebruikt. Ook bestaan de QD-oledpanelen uit minder lagen, wat ze goedkoper zou maken.