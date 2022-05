Samsung bevestigt 2021 als productiestart van quantumdot-oledpanelen voor tv's

Samsung Display heeft laten weten dat het op koers ligt om ergens volgend jaar te beginnen met de massaproductie van grote oledpanelen met quantumdots. Deze zullen worden ingezet voor qd-oled-tv's van Samsung. Het bedrijf maakt momenteel geen oled-tv's.

Inmiddels is Samsung Display begonnen met het installeren van de eerste lading van de benodigde apparatuur voor de productie van oledpanelen met quantumdots, schrijft The Korea Herald. Dit is gebeurd in een fabriek van het bedrijf in de Zuid-Koreaanse stad Asan, in de westelijke provincie Chungcheongnam-do. Eerder heeft Samsung Display al cleanrooms geïnstalleerd voor de productielijnen van qd-oledpanelen.

Choi Joo-sun, het hoofd van de afdeling voor grote beeldschermpanelen, gaf aan dat de investeringen in de productie van qd-oledpanelen volgens plan zijn uitgevoerd en dat de covid-19-pandemie geen roet in het eten heeft gegooid. Volgens de planning zal de fabrikant eind dit jaar de productielijn gereed hebben en zal de commerciële productie volgend jaar beginnen.

Samsung is bezig met een overgang waarbij de productie van lcd's wordt losgelaten, mede omdat in dit segment de winstmarges flink onder druk staan wegens goedkope productie vanuit China. Het bedrijf zal eind dit jaar stoppen met de levering van lcd's. In plaats daarvan zet Samsung nu flink in op de productie van panelen met blauwe oleds en quantumdots. Daarbij worden rode en groene kleurfilters ingezet om subpixels van die kleuren te kunnen creëren. De productie van deze panelen moet in de plaats komen van de huidige lcd-productielijnen.

Qd-oled-tv's kunnen volgens Samsung betere kleuren weergeven dan de bestaande oled-tv's. Deze maken gebruik van witte oleds met een kleurfilter. Ook zou de maximale helderheid beter zijn dan die van oled-tv's op basis van de oledpanelen van LG Display. Daarnaast zou een qd-oledpaneel van Samsung Display uit minder lagen bestaan dan die van LG Display, wat lagere kosten en vermoedelijk betere yields zal opleveren, schrijft DSCC. LG bezit het patent op de productie van oledpanelen met witte oleds, waardoor Samsung niet zomaar eigen panelen op basis van deze technologie kan produceren.