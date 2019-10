Samsung begint over paar jaar met productie 65"-oledschermen

Samsung is van plan om vanaf 2021 quantumdot-oledschermen te produceren in een formaat van 65" en groter. De fabrikant investeert tot 2025 13,1 biljoen Koreaanse won, omgerekend ongeveer 10 miljard euro, in een productielijn voor de schermen.

De productielijn in de Zuid-Koreaanse stad Asan maakte tot vorige maand lcd's voor tv's, meldt Yonhap. Tijdens een bijeenkomst bij de fabriek zeiden Samsung-topmensen dat vanaf 2021 per maand 30.000 sheets met 65"-schermen of groter op basis van zijn quantum dot-techniek van de band moeten rollen. In de jaren erna moet de productie omhoog. Volgens The Investor gaat het om qd-oledschermen.

Samsung bevestigde eerder dit jaar dat het werkt aan qd-oledschermen. Bij qd-oleds maakt Samsung gebruik van blauwe oleds met rode en groene kleurfilters om kleuren op het scherm te krijgen, terwijl dat bij huidige oledschermen gaat om onder meer witte oleds. De qd-oled-tv's kunnen volgens Samsung betere kleuren weergeven dan de bestaande oled-tv's van onder meer concurrent LG. Ook de maximale helderheid zou hoger zijn.

LG bezit het patent op de productie van oledpanelen met witte oleds, waardoor Samsung geen eigen panelen op basis van deze technologie kan produceren. Daarom moet Samsung rgb-oleds gebruiken, waarvan het nadeel is dat de kwaliteit verslechtert doordat blauw, groen en rood niet gelijkmatig slijten. Blauwe oleds hebben ten opzichte van rode en groene oleds een nadeel wat de levensduur en efficiëntie betreft, maar misschien heeft Samsung de levensduur weten te verbeteren.