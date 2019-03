Samsung maakt prijzen bekend van nieuwe 8k- en 4k-tv's in Qled-serie

Samsung heeft de prijzen bekendgemaakt van de nieuwe 8k- en 4k-tv's in de Qled-serie die dit jaar op de markt komen. De grootste tv uit de duurste Qled Q950R-serie, een 98"-model, krijgt een prijskaartje van 60.000 euro.

Samsung meldt dat alle 8k- en 4k-tv's in Qled-serie voor 2019 vanaf eind maart beschikbaar zijn in Nederland. De goedkoopste Qled-tv is een 43"-versie uit de Q60R-serie, die 999 euro gaat kosten en de duurste is de 95"-tv uit de Q950R-serie.

De tv's uit de Qled Q950R-serie zijn de enigen die beschikken over een 8k-resolutie; de tv's uit de overige Qled-serie van dit jaar hebben allemaal 4k-panelen. De Qled Q950R-serie komt beschikbaar in schermformaten van 65 tot en met 98 inch.

De fabrikant heeft vorige maand tijdens de aankondiging van de nieuwe tv's laten weten dat alle Qled-tv's over een zogeheten 'quantum processor' van Samsung beschikken, die onder meer wordt ingezet voor het opschalen van beelden en zorgt voor ondersteuning voor hdr10+. Alle tv's in de Qled-serie beschikken over fald , behalve die van de Q60R-lijn.

Samsung heeft ook de prijzen bekendgemaakt van de nieuwe 4k-lcd-tv's die niet over een laag quantum dots beschikken en dus niet met Qled worden aangeduid. Samsung meldt niet wanneer deze tv's op de markt komen.

The Frame en The Serif komen vanaf april uit. Samsung maakte vorig jaar bekend dat deze 2019-versies van beide modellen zijn toegevoegd aan de Qled-lijn. The frame is in feite een tv met een schilderijlijst en The Serif is een design-tv waarbij alle draden en ingangen zijn verborgen.