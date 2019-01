Samsung voegt 98"-model toe aan 8k-tv's in Qled-serie

Samsung heeft de Q900R-lijn van 8k-tv's die het bedrijf vorig jaar aankondigde uitgebreid met een model met beelddiagonaal van 98 inch. Het is de grootste televisie die Samsung tot nu toe op de markt bracht.

De 98"-Qled met 8k-resolutie komt naast de Q900R-modellen met 65"-, 75"- en 85"-schermen beschikbaar. Samsung maakt ook melding van een 82"-model. Die toonde het bedrijf ook al bij de introductie van de Q900R-reeks, bij de IFA vorig jaar, maar kwam toen niet naar Europa. Niet bekend is of dat model in 2019 wel in Europa verschijnt.

Samsung bracht de Q900R-lijn in oktober vorig jaar uit. De tv's hebben onder andere een Quantum Processor 8K-chip voor het naar 8k opschalen van beelden die de tv via streaming, usb, hdmi of set-top-box ontvangt. De tv's hebben verder ondersteuning voor hdmi 2.1, de Bixby-assistent en hdr10+. De piekhelderheid ligt op 4000cd/m en ze hebben Direct Full Array Elite voor local dimming.

Alle Qled-tv's van 2019 ondersteunen stembediening met Samsungs eigen assistent Bixby. Het bedrijf brengt die assistent naar koelkasten, wasmachines, airconditioners en slimme speakers. Samsungs tv's zijn daarnaast te bedienen met Amazon Echo en Google Home. Samsung maakte al eerder bekend dat de tv's Apple iTunes en AirPlay 2 ondersteunen. Beide komen ook naar de line-up van 2018, via een firmware-update.