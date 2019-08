Sharp toont volgende week 120"-tv met 8k-resolutie en 5g-modem

Sharp gaat op de IFA-beurs in Berlijn een 120"-lcd-tv demonstreren met een 8k-resolutie. Volgens de fabrikant is het de grootste lcd-tv tot nu toe. De televisie kan ook met 5g-netwerken verbinden en Sharp noemt dat een 8k+5g-ecosysteem.

Op de maat en de resolutie na heeft Sharp nog geen details bekendgemaakt over zijn grote 8k-tv. De diagonaal van de tv is 120", ofwel 304 centimeter. Het scherm met 16:9-verhouding is zo'n 150cm hoog en 266cm breed.

Sharp zegt de tv te gaan gebruiken als onderdeel van zijn showcase voor een '8k+5g-ecosysteem'. Naast de tv gaat de fabrikant ook camera's en camcorders tonen die beelden kunnen maken in de 8k-resolutie en kunnen communiceren via 5g. Op de IFA-beurs wil Sharp toepassingen van het ecosysteem laten zien op het gebied van medische wetenschap en kunst.

Of Sharp de 120"-8k-tv daadwerkelijk gaat uitbrengen is niet bekend. De grootste 8k-tv's op de consumentenmarkt tot nu toe zijn de 98"-modellen van Samsung en Sony. Die kosten respectievelijk 60.000 en 80.000 euro.