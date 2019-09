'LG brengt 75"-tv met 8k-resolutie uit voor 4000 euro'

LG's 75SM99-lcd-televisie met een beelddiagonaal van 75" en een 8k-resolutie komt later dit jaar op de markt voor 4000 euro, meldt Hardware Info. Daarmee is de tv een stuk goedkoper dan de tegenhanger van Samsung.

Vorige week kondigde LG aan dat zijn 88Z9- en 75SM99-televisies later dit jaar op de markt komen in de Benelux. Het gaat om 8k-tv's van 88" en 75". LG wist nog geen adviesprijzen te noemen, maar volgens Hardware Info wordt de prijs van het kleinste model 4000 euro. De website heeft dat vernomen op de IFA-beurs in Berlijn. Een prijs voor de grotere versie met oledpaneel wordt nog niet genoemd.

Momenteel staan er alleen 8k-tv's in de Pricewatch van Samsung en Sharp. De prijzen van de 8k-modellen uit Samsungs Q900R-serie zijn inmiddels flink gedaald. Het 75"-model daarvan staat bij winkels voor 3500 euro, terwijl dat eerder dit jaar 5000 euro was. Die Samsung-tv heeft echter geen hdmi 2.1-ingang en het is daardoor niet mogelijk om er 8k-beelden naar te sturen via externe apparaten. De opvolgers in de Q950R-serie hebben wel hdmi 2.1, maar het 75"-model daarvan staat in de Pricewatch voor minimaal 5800 euro en bij veel winkels voor 7000 euro.