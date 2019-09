Samsung brengt met Europese streamingdiensten 8k-content met hdr10+ uit

Drie kleine Europese videostreamingdiensten gaan 8k-content met hdr10+ beschikbaar stellen voor consumenten. Samsung, dat achter hdr10+ zit, speelt daarop in door zijn televisies uit te rusten met ondersteuning voor de combinatie van 8k-beelden met hdr10+.

De drie Europese streamingdiensten die zowel 4k- als 8k-materiaal met hdr10+ beschikbaar stellen, zijn Chili, The Explorers en Megogo. Het zou gaan om 's werelds eerste 8k-content in combinatie met hdr10+. Samsung zegt niet precies welke televisies met zijn standaard voor dynamische metadata het afspelen van de 8k-beelden gaan ondersteunen. Waarschijnlijk gaat het om alle 8k-tv's het bedrijf dit jaar op de markt brengt, waaronder de Qled 8K Q950R.

Hoeveel 8k-content de diensten in combinatie met hdr10+ gaan aanbieden en vanaf wanneer, is onbekend. Het op de Russische markt gerichte Megogo zegt dat het vanaf eind deze zomer dozijnen hdr10+-films voor Samsung-smart-tv's gaat aanbieden, maar dat betreft vermoedelijk geen 8k-content.

Voor Samsung is deze samenwerking waarschijnlijk een poging om zowel het nog beperkte 8k-aanbod uit te breiden als hdr10+ een kleine stimulans te geven. Het bedrijf probeert met hdr10+ te concurreren met Dolby Vision van Dolby Labs. Beide standaarden ondersteunen dynamische metadata in plaats van statische metadata bij het gebruikelijke hdr10. Voorlopig is Dolby Vision een stuk dominanter dan hdr10+.

Het afspelen van content met dynamische metadata in combinatie met een 8k-resolutie is geen vanzelfsprekendheid. LG kondigde onlangs aan dat de 8k-tv's die het dit jaar uitbrengt, waarbij het in ieder geval gaat om de oled-tv 88Z9 en de lcd-tv 75SM99, in het geval van het tonen Dolby Vision-materiaal niet verder gaan dan 4k-resoluties. Alleen hdr10 en hlg zijn mogelijk met 8k.