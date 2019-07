De toekomst van uhd-blu-ray

Het ziet niet bepaald zwart van de uhd-blu-raydoosjes in de winkelschappen

Zoek, zoek en gij zult de uhd-blu-rayschijfjes met moeite vinden. Het is alweer bijna 25 jaar geleden dat dvd's hun intrede deden en inmiddels zijn we twee generaties verder. Na de blu-ray kwam drie jaar geleden diens opvolger uit: de uhd-blu-ray. Genoeg tijd dus om de markt te veroveren en winkelschappen vol met de zwartgekleurde doosjes aan te treffen, zou je denken. Dat scenario is niet bepaald uitgekomen.

Het aantal fysieke winkels in Nederland waar de schijfjes voor 4k-films zijn te vinden, is momenteel op een hand te tellen; eigenlijk zijn ze alleen nog bij de MediaMarkt in redelijke aantallen te vinden. Tenzij speciale stands, zoals die voor Samsung-producten, het winkelterritorium van de uhd-blu-rayfilms hebben ingepikt. Dvd's, reguliere blu-rays en zelfs lp's zijn in de schappen in beduidend grotere aantallen beschikbaar dan de disks van het nieuwste formaat. Op internet zijn de schijfjes uiteraard wel volop te vinden, maar de relatief slechte beschikbaarheid van uhd-blu-rayfilms in fysieke winkels is wellicht een teken aan de wand.

In februari werd duidelijk dat Samsung zich in ieder geval deels uit deze markt terugtrekt en een jaar geleden maakte Oppo al bekend niet langer blu-rayspelers te maken. Consumenten staan kennelijk niet in de rij om films op uhd-blu-ray te kopen en datzelfde geldt logischerwijs voor uhd-blu-rayspelers, die nodig zijn omdat de uhd-schijfjes niet compatibel zijn met reguliere blu-rayspelers. Valt er nog een opleving te verwachten of blijft uhd-blu-ray vooral iets voor de liefhebber? Hoe staat het met de cijfers en de voorspellingen over de positie van de uhd-blu-ray op de markt van fysieke dragers? Tegen welke alternatieven en concurrentie moeten de 4k-schijfjes opboksen en is dat anno 2019 nog wel een strijd die te winnen valt?