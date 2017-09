Apple voegt 4k-films met hdr-ondersteuning toe aan iTunes

Apple is begonnen met het uitbrengen van films in iTunes die een 4k-resolutie en hdr-weergave ondersteunen. Bezitters van fullhd-films die eerder via iTunes zijn aangeschaft, krijgen een gratis upgrade voor de eventuele 4k-versie met hdr, mits dat ondersteund wordt.

Onder andere de films Wonder Woman, John Wick en La La Land zijn al uitgebracht in 4k en hdr, waarbij ook speciale 4k-symbolen en logo's van de hdr-standaarden zijn toegevoegd, zo meldt MacRumors. Er komen ook 4k-films beschikbaar zonder hdr-ondersteuning, zoals Alien: Covenant. Apple heeft de 4k-films nog niet in alle regio's toegevoegd aan iTunes, maar dit zal spoedig gebeuren.

Het feit dat Apple nu 4k-content met hdr-ondersteuning toevoegd aan iTunes, hangt samen met de introductie van de nieuwe Apple TV 4k, de nieuwe mediaspeler die het bedrijf onlangs aankondigde. Het apparaat kan 4k-beeldmateriaal afspelen en ondersteunt de hdr-standaarden HDR10 en Dolby Vision. De mediaspeler is voorzien van Apples A10X-soc, die begin dit jaar uitkwam en voor het eerst in de nieuwe iPad Pro-modellen verscheen.

Apple maakte ook bekend dat het 4k-films via iTunes zou gaan verkopen, waarbij gebruikers die eerder al een hd-versie van een film hebben gekocht, gratis een upgrade naar de 4k-hdr-versie krijgen. Er worden, ten opzichte van de prijzen van films in fullhd-resolutie, ook geen hogere prijzen gevraagd voor de aanschaf van de 4k-varianten. De vernieuwde Apple TV is vanaf 22 september te koop. Een 32GB-uitvoering kost 199 euro en een 64GB-model is er voor 219 euro. De vorige Apple TV blijft in het assortiment voor 159 euro.