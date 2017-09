Apple verwijdert App Store uit nieuwe versie iTunes

Apple heeft iTunes 12.7 uitgebracht voor macOS. De nieuwe versie van het softwarepakket bevat niet langer toegang tot de App Store. Gebruikers kunnen apps voortaan alleen nog via iOS-apparaten installeren.

Op zijn supportpagina schrijft Apple dat het nieuwe iTunes meer focust op muziek, films en tv, podcasts en audioboeken. Verder voegt iTunes 12.7 de mogelijkheid toe om apparaten met iOS 11 te synchroniseren. Apple brengt iOS 11 volgende week uit.

In vorige versies van iTunes was het mogelijk om iOS-apps te kopen in de software, of om gekochte apps te bekijken en op afstand te installeren op een gekoppeld iOS-apparaat. Apple stelt dat dit in de App Store op iOS-apparaten zelf ook eenvoudig kan.

De nieuwe iTunes-versie is nog niet beschikbaar voor Windows. In mei maakte Microsoft en Apple bekend dat het programma in de Windows Store zal komen te staan, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat zo is. Vooralsnog moeten Windows-gebruikers iTunes downloaden via de Apple-website. Versie 12.6.2 is de meest recente versie voor Microsofts besturingssysteem. Via de Apple Software Update-tool kunnen Windows-gebruiker wel versie 12.7 installeren.