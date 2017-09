Apple brengt iOS 11 volgende week uit

Vanaf volgende week dinsdag zal Apple de update pushen naar compatibele apparaten, waarna gebruikers de nieuwe software kunnen installeren. Ook zal iOS 11 via iTunes te installeren zijn. Vermoedelijk na een of enkele weken zal Apple builds van iOS 10 niet langer autoriseren voor installatie, waardoor gebruikers na die tijd niet meer terugkunnen naar de huidige versie.

Met de update naar iOS 11 voegt Apple veel nieuwe interface-elementen en features toe. Zo is er een nieuw uiterlijk voor het Control Center, het menu dat met een veeg naar boven vanaf de onderkant beschikbaar is. Dat werkt nu met tegels om alles op een pagina te krijgen. Met 3D Touch kunnen gebruikers meer controls zien in de interface. Bovendien blijft het lockscreen met notificaties toegankelijk na het ontgrendelen met een veeg omlaag vanaf het homescreen, in de notificatiebalk. Met een veeg omhoog vanaf daar kunnen gebruikers alle notificaties zien.

IPhones gaan bovendien foto's en video's in nieuwe bestandsformaten opslaan. Video's gaan voortaan in h.265 voor betere compressie. Voor foto's gaat het om high efficiency image format, wat op h.265 is gebaseerd en ook minder ruimte moet innemen. In iOS 11 zit bovendien een 'automodus'. Als de iPhone via bluetooth, wifi, gps en sensors merkt dat gebruikers rijden in een auto, stelt de iPhone voor om 'Do Not Disturb While Driving' te activeren. Dit blokkeert notificaties.

Voor iPads zitten er veel nieuwe manieren in om meerdere apps tegelijk te gebruiken. Het dock bevat veel meer snelkoppelingen en is altijd op te roepen met een veeg vanaf de onderkant van het scherm. Apps kunnen bovendien nu draaien bovenop elkaar. Daarnaast bevat iOS 11 drag & drop, een manier om bijvoorbeeld links en foto's van de ene app naar de andere te slepen.

Ontwikkelaars krijgen de beschikking over ARkit. In een testapp liet Apple een methode zien om oppervlakten te herkennen en daar objecten op te zetten. Daarmee kunnen ontwikkelaars apps voor augmented reality te maken. In een demonstratie werkte onder meer Pokémon Go met ARkit.

De nieuwe versie is niet compatibel met de iPhone 5 uit 2012 en de iPhone 5c uit 2013. Alle iPhones vanaf de iPhone 5s kunnen versie 11 wel draaien.