Ikea brengt Place-app met ARKit-ondersteuning in Nederland uit

Ikea heeft zijn Place-app uitgebracht voor iOS. Het is een van de eerste apps die gebruikmaakt van ARKit om met augmented reality virtuele objecten te projecteren op een bestaande ruimte. De app werkt in combinatie met de iPhone 6s en nieuwere modellen.

Aanvankelijk zei Ikea dat de app gelijktijdig met iOS 11 uit zou komen, maar in Nederland was de app nog niet beschikbaar. Woensdag is Place uitgebracht in Nederland. Volgens Ikea zijn er meer dan tweeduizend producten met de app virtueel in een interieur te plaatsen.

Na het openen van de app moet de camera korte tijd op de grond gericht worden. Vervolgens kunnen Ikea-producten uit de catalogus geplaatst worden in de omgeving. De app voegt deze op de juiste schaal toe en gebruikers kunnen er omheen lopen en zo de inrichting vanuit verschillende hoeken bekijken.

Het principe van virtuele objecten in het camerabeeld plaatsen met augmented reality is niet nieuw, maar vanaf iOS 11 zou dat beter moeten werken dankzij ARKit. Google presenteerde een vergelijkbaar framework met de naam ARCore. Of Ikea ook aan een Android-app werkt, is niet bekend.

Invasie van Ikea-hobbelpaarden op Tweakers HQ