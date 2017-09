Thrustmaster komt met Hotas One-flightstick voor Xbox One en pc

Thrustmaster brengt volgende week de T.Flight Hotas One uit. Volgens de fabrikant is het de eerste flightstick die ook voor de Xbox One geschikt is. De joystick met gashendel werkt ook op Windows-pc's en krijgt een adviesprijs van 80 euro.

Thrustmaster zegt samengewerkt te hebben met ontwikkelaar Frontier en de T.Flight Hotas One moet dan ook goed tot zijn recht komen bij de spacesim Elite: Dangerous. Die game is ook op de Xbox One verkrijgbaar; echte flightsims zijn er nog niet voor de console van Microsoft.

De weerstand van de joystick, die vijf assen heeft, kan naar voorkeur afgesteld worden en de voet is verzwaard. Dat moet ervoor zorgen dat de stick goed op zijn plek blijft staan. De gashendel of throttle is afneembaar en kan op twee manieren gebruikt worden: los en onafhankelijk van de joystick, of vastgemaakt aan de stick. Laatstgenoemde configuratie neemt minder ruimte in beslag.

De T.Flight Hotas One is compatibel met het flightsim-ecosysteem van Thrustmaster. Dat wil zeggen dat het te combineren is met de pedalenset voor het bedienen van een roersysteem in flightsims. Volgens Thrustmaster is de joystick vanaf 7 oktober te koop.