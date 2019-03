Thrustmaster kondigt twee nieuwe racestuurmodificaties aan

Thrustmaster brengt twee racestuurtjes uit die op zijn racestuurvoeten geklikt kunnen worden. De Competition Wheel Add-On is een officiële replica van een Sparco-stuur. De Open Wheel Add-On lijkt op het stuur van echte raceauto's. Beide sturen zijn volgende maand vooruit te bestellen.

Het Sparco-stuur is gebaseerd op de Sparco P310, een racestuur dat mensen voor hun auto kunnen kopen. Het wiel van Thrustmaster heeft, net als dat van Sparco, handvatten van suède. Een exacte kopie is het niet, want het racewiel heeft namelijk nog negen knoppen, twee metalen schakelflippers en een d-pad extra. Dit stuur was al te koop als de Thrustmaster TS-XW, maar daar krijgt de consument ook het stuurvoet en de pedalen bij. Bij de Competition Wheel Add-On is dat niet geval. Deze modificatie kan dus op alle basisstations uit de Thrustmaster T-serie worden gekoppeld.

De Open Wheel-Add On wordt ook als los stuur verkocht dat op de basisstations kan worden gekoppeld. Dit racewiel is een zelfontworpen product. De makers zeggen te zijn geïnspireerd door echte GT-, LMP- en LMS-raceauto's. Thrustmaster noemt het een compact stuur met een diameter van 28 centimeter. De rand van dit stuur is volgens het Amerikaanse bedrijf de lichtste stuurrand die Thrustmaster ooit heeft gemaakt. Daardoor zouden gebruikers betere force feedback-effecten kunnen voelen. Dit stuur lijkt erg op de eerder uitgebrachte TS-PC Racer.

Thrustmaster plaatste enkele dagen geleden een poll op Facebook waarin het bezoekers naar hun mening vraagt over de stuurtjes. Bijna twee derde van de bezoekers verkoos het Sparco-wieltje boven de Open Wheel. Thrustmaster maakt nu echter bekend ze allebei uit te brengen. De Open Wheel Add-On heeft een adviesprijs van 130 euro en ligt vanaf 18 april in de winkels. De Sparco-replica is iets duurder en krijgt een adviesprijs van 200 euro. Deze is vanaf 20 juli te koop. Beide wieltjes zijn vanaf 4 april vooruit te bestellen.

De Open Wheel-Add On van Thrustmaster

De Competition Wheel-Add On van Thrustmaster