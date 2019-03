Spotify: Apple draagt met App Store-voorwaarden bij aan oneerlijke concurrentie

Spotify-oprichter Daniel Ek stelt in een blogbericht dat Apple met enkele voorwaarden van de App Store bijdraagt aan oneerlijke concurrentie. Hij is ontevreden over een aantal zaken en heeft een klacht over Apple ingediend bij de Europese Commissie, de mededingingswaakhond in de EU.

Daniel Ek zegt dat Spotify zijn ontevredenheid over een aantal voorwaarden van de App Store met Apple heeft besproken, maar dat het niet is gelukt om eruit te komen met het bedrijf uit Cupertino. Als gevolg daarvan heeft Spotify besloten een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. Het muziekbedrijf wil dat de Commissie actie onderneemt 'om eerlijke concurrentie te garanderen'.

Spotify stelt dat Apple in de afgelopen jaren regels voor de App Store heeft geïntroduceerd die de keuze beperken en innovatie de nek omdraaien. Volgens Ek gaat dit ten koste van de gebruikerservaring. Daarbij is het Spotify een doorn in het oog dat Apple in deze situatie niet alleen een betrokken partij is, maar ook scheidsrechter. Daarmee kan Apple andere app-ontwikkelaars 'bewust benadelen', aldus het bedrijf.

Ek schrijft dat het 'in theorie' geen probleem is dat Apple het iOS-platform en de App Store beheert, en tegelijk concurrent is voor diensten als Spotify. De ceo van Spotify stelt echter dat Apple nog altijd doorgaat met zichzelf te bevoordelen ten kosten van anderen. Als concreet voorbeeld haalt Ek aan dat Spotify en andere diensten dertig procent moeten betalen over de aankopen die via Apples betaalsysteem worden gedaan, inclusief een upgrade van de gratis versie van Spotify naar de Premium-versie. "Als we deze belasting betalen, dwingt dat ons eigenlijk om de prijs van het Premium-lidmaatschap kunstmatig op te voeren naar een niveau dat ver boven de prijs van de Apple Music-dienst ligt."

In het blogbericht schrijft Ek dat het geen optie is om deze dertig procent niet te betalen, omdat Apple volgens hem dan 'een aantal technische en ervaringsbeperkende restricties oplegt'. Hij noemt daarbij als voorbeeld een beperking van de communicatie met de klanten van Spotify tot het punt dat er geen e-mails zouden mogen worden verstuurd naar Spotify-klanten die Apple gebruiken. Ook zou Apple upgrades routinematig blokkeren. Zodoende worden Spotify en andere concurrenten van Apple-diensten buitengesloten voor Siri, HomePod en de Apple Watch, stelt Ek.

Hij benadrukt dat hij geen speciale behandeling voor Spotify wil, maar enkel dezelfde behandeling als andere apps in de App Store. Daarbij noemt hij Uber en Deliveroo, die volgens Ek de 'Apple-belasting' niet hoeven te betalen en dus ook niet te maken krijgen met restricties. De ceo benadrukt ook dat hij deze kwestie niet ziet als een probleem van Spotify versus Apple, maar dat hij in zijn algemeenheid een 'gezond ecosysteem' wil met eerlijke regels voor alle bedrijven.

Het bedrijf heeft drie wensen of eisen uitgesproken, die waarschijnlijk in enigerlei vorm bij de Europese Commissie zijn neergelegd. Allereerst wil Ek dat apps op hun merites moeten kunnen concurreren, dat alle diensten aan dezelfde eerlijke regels moeten voldoen en dat het eigendom van de App Store daarbij geen rol mag spelen. Daarnaast wil hij dat consumenten een 'echte keuze' krijgen voor het betaalsysteem en niet min of meer worden gedwongen om gebruik te maken van 'systemen met discriminatoire tarieven, zoals die van Apple'. Tot slot wil Ek dat app-winkels in het algemeen niet de communicatie tussen diensten en hun gebruikers moeten kunnen controleren. Spotify heeft een tijdlijn over deze kwestie gepubliceerd.

Een woordvoerder van de Europese Commissie heeft tegen de WSJ gezegd dat de klacht van Spotify is ontvangen en dat deze conform de standaardprocedures wordt beoordeeld. Apple heeft nog niet gereageerd op de huidige kritiek van Spotify.

De klacht van Spotify kan tot een onderzoek van de Commissie leiden, waarbij in het uiterste geval een boete kan worden opgelegd. Eerder deed de Commissie dit al eens bij Google; dat bedrijf kreeg in juli vorig jaar een boete van 4,34 miljard euro, omdat het volgens de EU zijn machtspositie bij Android misbruikte.