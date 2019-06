Apple: Spotify overdrijft dat afdracht via App Store tot prijsverhoging leidt

Apple stelt dat Spotify overdrijft met de stelling dat er een dermate groot aandeel aan Apple moet worden afgedragen dat het tot een prijsverhoging van Spotify leidt. Spotify vindt dit oneerlijke concurrentie. Apple heeft ter onderbouwing cijfers overlegd aan de Europese Commissie.

De Duitse krant Handelsblatt meldt dat Apple tegen de Europese Commissie heeft gezegd dat de dertig procent omzetafdracht, die Apple vraagt van ontwikkelaars van bepaalde apps, slechts voor een heel klein deel van de Spotify-klanten geldt. Volgens Spotify drukt dat zwaar op de opbrengsten en leidt dat onvermijdelijk tot een prijsverhoging van de muziekdienst, waardoor concurrent Apple Music relatief gunstiger geprijsd is.

Apple ontkent dat met de stelling dat Spotify voor slechts 680.000 klanten een tarief van niet dertig, maar vijftien procent afdraagt. Die 680.000 klanten zijn volgens Apple verworven in de periode 2014 tot en met 2016, toen ze in-app-aankopen gebruikten. Daarnaast stelt Apple dat deze groep Spotify-klanten 0,5 procent van het gehele klantenbestand van Spotify vormen. Het bedrijf uit Cupertino zegt verder dat Spotify niets betaalde voor elke klant die het in de afgelopen drie jaar binnenhaalde. Daarmee is Apple van mening dat er voor Spotify geen reden was om de prijzen te verhogen of van een prijsverhoging te spreken. Een woordvoerder van Apple Benelux bevestigt dat deze cijfers door Apple zijn overlegd.

Deze stellingname van Apple ziet op de mogelijkheid om in de periode 2014 tot en met 2016 in de Spotify-app te kiezen om abonnee te worden. Daar stond dan wel tegenover dat voor Spotify Premium niet de reguliere 9,99 euro maar 12,99 euro per maand moest worden betaald. Apple stelt dus dat dit hogere bedrag van 12,99 euro per maand door slechts 680.000 gebruikers wordt betaald voor hun Spotify-abonnement en dat het dus niet om een afdracht van 30 procent gaat, maar 15 procent. Dat zou betekenen dat van de 12,99 euro een bedrag van 1,95 euro naar Apple gaat, en iets meer dan 11 euro naar Spotify. Dat is meer dan reguliere klanten met Spotify Premium aan het Zweedse bedrijf betalen, aangezien hun maandprijs 9,99 euro bedraagt.

In het kader van deze kwestie diende Spotify in maart een klacht in tegen Apple bij de Europese Commissie. Deze zaak wordt door de Europese mededingingswaakhond bekeken, al moet nog duidelijk worden of er een officieel onderzoek volgt. In april begon de Nederlandse ACM met een onderzoek naar Apple wegens eventueel machtsmisbruik van Apple in de App Store.