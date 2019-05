Hooggerechtshof VS: mededingingszaak inzake tarieven App Store kan doorgaan

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat een mededingingszaak gericht tegen Apple door kan gaan. Het gaat de klagers om de 30 procent die ontwikkelaars moeten afdragen, de daardoor vermeende hogere prijzen voor klanten en de vraag of hier sprake is van een monopolie.

Met een meerderheid van vijf tegen vier hebben de negen rechters besloten dat de klagers het recht hebben om Apple in een collectieve zaak aan te klagen voor het overtreden van mededingingsregels. De klagers vinden dat Apple zijn monopolie in de App Store misbruikt om voor apps relatief hoge prijzen te vragen. Volgens hen zijn deze prijzen hoger dan ze normaal gesproken zouden zijn in een meer competitieve markt. De dertig procent wordt logischerwijs doorberekend aan klanten, stellen zij. Apple vindt dat het slechts een tussenpersoon is en dat de ontwikkelaars de prijzen bepalen.

Apple voerde een verweer uit eerdere uitspraken op, namelijk dat de klagers niet het recht toekomt om Apple rechtstreeks aan te klagen op basis mededingingsgerelateerde gronden. De doctrine daarbij luidt dat dit niet kan als het gaat om 'indirecte klanten'. Apple vindt dat klanten die een app in de App Store kopen in feite een koopovereenkomst sluiten met de ontwikkelaar van de app en dus niet met Apple zelf. Een krappe meerderheid van de rechters van het Supreme Court vindt echter dat deze redenering in dit geval niet opgaat, mede omdat anders het nut van het hebben van mededingingsregels uitgehold wordt. De rechter vinden ook dat de klagers die apps in de Appe Store hebben gekocht te beschouwen zijn als directe klanten.

Dit huidige succes betekent nog lang niet het einde van de juridische strijd. De klagers bevinden zich nog in een vroege fase van de overkoepelende, inhoudelijke zaak; pas daarin zal er echt inhoudelijk naar de argumenten worden gekeken. Dan zal moeten blijken of er sprake is van een monopolie en vooral of er sprake is van een onwettig geval van monopolistisch handelen. Het kan ook dat Apple uiteindelijk overgaat tot een schikking.

In maart haalde Spotify ook al uit naar Apple, waarbij specifiek de afdracht van dertig procent het Zweedse bedrijf een doorn in het oog is. Digitale diensten zoals Spotify moeten dit tarief bij aankopen in de App Store afstaan. Hierover is een klacht bij de Europese Commissie ingediend. Naar verluidt zou er al een EU-onderzoek naar het handelen van Apple zijn gestart, maar dat is nog niet officieel bevestigd.