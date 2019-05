Tablet met lcd en E-Ink-scherm aan weerszijden gaat 699 dollar kosten

Het bedrijf Eewrite wil een dualscreentablet uitbrengen met aan de ene kant een scherm met elektronische inkt en aan de andere kant een lcd. De Epad X of Janus, zoals de tablet genoemd wordt, gaat 699 dollar kosten.

Met een knop aan de zijkant van het scherm kunnen gebruikers wisselen tussen de tablet- en e-readermodus. Aan de ene kant zit een 9,7"-lcd met resolutie van 2408 x 1536 pixels. De andere kant wordt ingenomen door een E-Ink Carta-paneel van 9,7" met een resolutie van 1200 x 825 pixels.

Het E-Ink-scherm ondersteunt bediening met een Wacom-stylus waarbij deze 4096 drukniveau's onderscheidt. De processor is de MediaTek MT8176-hexacore en er is 2GB ram en 32GB opslaggeheugen, dat uit te breiden is met een sd-geheugenkaart. Verder is er een 8-megapixelcamera en de accucapaciteit bedraagt 5000mAh. Opladen kan via de usb-c-poort.

Eewrite noemt de tablet Epad X maar Ogadget heeft deze als de 'Janus' op zijn site staan. Het bedrijf meldde eerder aan Liliputing nog te werken aan de laatste details van de hardware, maar inmiddels is wel bekend dat de prijs op 699 dollar uitkomt met een pre-orderprijs van 399 dollar.