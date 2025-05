Wacom introduceert Cintiq Pro 27-tekentablet met aanpasbare stylus

Wacom kondigt de Cintiq Pro 27 aan. Deze digitale tekentablet heeft een 26,9”-scherm met een resolutie van 3840x2160 pixels. Het paneel biedt een 120Hz-refreshrate en hdr-ondersteuning en wordt geleverd met een aanpasbare Wacom Pro Pen 3-stylus.

De Cintiq Pro 27 heeft een aanraakgevoelig IPS-paneel en kan volgens Wacom 99 procent van de Adobe RGB-kleurruimte en 98 procent van de DCI P3-kleurruimte weergeven. Het scherm levert een helderheid van 400cd/m². Het apparaat weegt 7,2 kilogram en meet 638x379x31mm. Het 26,9"-scherm heeft een effectief oppervlak van 596x335mm. Daarmee is de Cintiq Pro 27 kleiner dan de Cintiq Pro 24 uit 2018, die een kleiner 23,6”-scherm heeft en 677x394x47mm meet. Dat toestel heeft bredere randen, maar een kleiner schermdiagonaal.

Achteraan de tablet zijn acht knoppen te vinden die volgens Wacom door de gebruiker zelf te programmeren zijn. De tekentablet beschikt over een HDMI 2.1-poort, een Mini DisplayPort-connector, twee USB-C-aansluitingen en een USB-A-poort. Wacom voegt ook de Wacom Pen 3-stylus toe aan de tablet. Die pen ondersteunt volgens de fabrikant 8192 verschillende drukniveaus. Volgens de fabrikant kan deze stylus worden aangepast op het gebied van gewicht, dikte, knoppen en center of balance. De tekentablet kan via HDMI, MiniDP of USB-C aangesloten worden op een Windows-, Mac- of Linux-pc.

Wacom levert geen standaard mee voor de tekentablet, maar die werd wel ontwikkeld. De standaard is apart te verkrijgen voor 599 dollar. Het apparaat heeft tevens een VESA 100-aansluiting. De digitale tekentablet zelf kost 3850 euro.