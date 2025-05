Bloomberg: Apple verhoogt productie iPhone 14 toch niet, hogere vraag blijft uit

Apple gaat de productie van nieuwe iPhone 14-toestellen naar verluidt toch niet verhogen. Het bedrijf had een hogere vraag verwacht, maar die zou uitgebleven zijn. Er worden alsnog grofweg net zoveel smartphones gemaakt als vorig jaar.

Er zouden in het afgelopen halfjaar zo'n 6 miljoen eenheden minder gemaakt hoeven worden dan eerder gedacht, vertellen anonieme bronnen aan Bloomberg. In aanloop naar de release van de iPhone 14-serie zou de verwachte afzet verhoogd zijn met zo'n 7 procent, maar nu blijkt volgens de betrokkenen dat de verhoging toch niet nodig was. In totaal zou Apple alsnog verwachten dat er 90 miljoen stuks gemaakt moeten worden in de vermelde periode. Dat komt overeen met eerdere schattingen voor de iPhone 13- en iPhone 12-series.

Volgens Bloomberg is vooral de mindere vraag naar goedkopere iPhones de reden voor het terugschroeven van de verkoopverwachtingen. De consument zou dan ook vooral voor de duurdere iPhone 14 Pro-varianten gaan, wat in elk geval voor één leverancier zou betekenen dat hij een deel van de productie van goedkopere modellen zou omzetten in productie van premium-iPhones.

Een marktanalist laat Bloomberg weten dat de elektronicasector momenteel met een vraagtekort kampt. Na bevoorradingsproblemen en chiptekorten van vorig jaar zouden consumenten nu simpelweg minder hardware willen kopen. Dat veroorzaakt een voorraadoverschot, wat de reden zou zijn dat oem's als Apple de productiebestellingen naar beneden bijstellen.