Apple brengt iOS 16.0.2 uit met fix voor trillende cameramodule iPhone 14 Pro

Apple heeft iOS 16.0.2 uitgebracht voor iPhones. De update moet het probleem met een trillende cameramodule in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max oplossen. Daarnaast brengt de update een fix voor een zwart scherm tijdens het instellen van de nieuwe smartphones van Apple.

Kort na de release van de iPhone 14-serie verschenen er klachten over een trillende cameramodule in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Daarnaast maakte de cameramodule een knarsend geluid. Het probleem trad op in enkele thirdpartyapps, waaronder Instagram, Snapchat en TikTok. Apple stelt dat de cameraproblemen worden verholpen met de iOS 16.0.2-update.

Apple brengt ook fixes uit voor andere problemen. Bij het instellen van toestellen uit de iPhone 14-serie werd het beeldscherm bij sommige gebruikers zwart. Daarnaast verscheen er een veelvoud aan meldingen om toestemming te geven om vanuit het klembord te plakken. Ook deze problemen moeten na de 16.0.2-update verholpen zijn.

Verder brengt iOS 16.0.2 een aantal beveiligingsupdates naar iPhones en zijn problemen met een niet werkende VoiceOver na opnieuw starten verholpen. Problemen waarbij het scherm niet reageerde op aanrakingen bij de iPhone X, iPhone XR en iPhone 11, moeten nu ook opgelost zijn.