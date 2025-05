Nothing teaset draadloze oortjes met cilindervormige oplaadcase

Nothing, het bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei, heeft de komst van de 'ear (stick)' geteaset. Het gaat om de tweede set draadloze oortjes van het bedrijf. In de gedeelde afbeeldingen wordt de nieuwe oplaadcase van de oortjes getoond. De oortjes zelf zijn niet duidelijk op de beelden te zien.

De oplaadcase heeft een cilindrisch ontwerp en bevat doorzichtige, witte en rode elementen, in de stijl van de Nothing Phone (1) en de vorige set oortjes, de Nothing ear (1). Tegenover The Verge bevestigt Nothing dat het niet om een nieuwe oplaadcase gaat voor de bestaande oortjes, maar dat 'de ear (stick) een compleet nieuw product is' met 'een nieuwe oplaadcase en nieuwe oortjes'. De Nothing ear (stick) moet later dit jaar verschijnen.

Er gaan al langer geruchten rond over de ear (stick). Zo zouden er geen siliconen oordopjes aanwezig zijn en zou de adviesprijs gelijk blijven aan die van de ear (1): 99 euro. Wel stelt Nothing volgens The Verge dat de nieuwe draadloze oortjes 'zo licht als een veer' zijn, met een ontwerp dat 'naar je oren is gevormd'. Exacte details over de opvolgers zijn nog niet bekend. Evenmin is duidelijk wanneer de draadloze oortjes zullen verschijnen.