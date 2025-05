Ceo Nvidia: kelderende gpu-prijzen behoren tot het verleden

Jensen Huang, de ceo van Nvidia, heeft tijdens een vraag- en antwoordsessie uitleg gegeven over de prijspolitiek van het bedrijf. Volgens de man is de wet van Moore niet meer van toepassing en behoren kelderende gpu-prijzen tot het verleden.

“Een wafer van 12 inch is vandaag de dag een stuk duurder”, stelt Huang. "De wet van Moore is dan ook dood." Volgens de man bevindt de techindustrie zich in een andere realiteit en behoren kelderende prijzen voor chips, en dus ook voor videokaarten, tot het verleden.

Huang deed de deze uitspraken volgens Digital Trends naar aanleiding van een vraag- en antwoordsessie van het bedrijf over de RTX 40-videokaarten die het in september heeft aangekondigd. Nvidia kwam toen met drie videokaarten: de RTX 4090 die over 16.384 CUDA-cores beschikt, met een baseclock van 2,23GHz en een boostclock van 2,52GHz en met 24GB GDDR6X-geheugen en een geheugenbus van 384bit. Deze kaart kost 1959 euro en is volgens Nvidia tot twee keer zo snel als de RTX 3090 Ti in huidige games. Die RTX 3090 kreeg bij de release een adviesprijs van 1549 euro, 410 euro lager dan de RTX 4090.

Het bedrijf heeft ook nog twee RTX 4080-kaarten geïntroduceerd. Het 'instapmodel' wordt een GeForce RTX 4080 12GB, die beschikt over GDDR6X-geheugen en een gpu met 7680 CUDA-cores. Deze krijgt kloksnelheden van 2,31GHz met een turbofrequentie van 2,61GHz. De RTX 4080 12GB krijgt een 192bit-geheugenbus en kost 1099 euro. De RTX 3080 kreeg bij release een adviesprijs van 719 euro.

De 16GB-variant van de RTX 4080 krijgt naast extra geheugen een krachtigere gpu met 9728 CUDA-cores. De kloksnelheid ligt bij deze kaart op 2,21GHz met een boostclock van 2,51GHz. Verder krijgt deze kaart een 256bit-geheugenbus. Deze variant zal voor 1469 euro over de toonbank gaan, 100 euro minder dan de adviesprijs van de RTX 3090, die in september 2020 werd aangekondigd. Begin deze maand heeft Nvidia de prijzen van de RTX 3090 Ti, RTX 3090 en RTX 3080 Ti in Europa nog aanzienlijk verlaagd. Tweakers schreef in juli van dit jaar nog een achtergrondartikel over de evolutie van de prijzen van gpu's.

De wet van Moore dateert uit de jaren 60 en stelt dat het aantal transistors in een chip elke een tot twee jaar verdubbelt. Door transistors kleiner te maken, een proces dat bekendstaat als scaling, passen er steeds meer transistors op dezelfde oppervlakte en zouden ook de kosten lager worden. Omdat scaling steeds lastiger en duurder wordt, komt volgens sommigen het moment dichterbij dat de wet van Moore niet meer van toepassing zal zijn.

Update, 17u05: bronartikel Digital Trends aan de tekst toegevoegd.