Koop je binnenkort een videokaart voor een appel en een ei? Na langdurige tekorten aan videokaarten zou de situatie nu in rap tempo omdraaien naar een overschot. De YouTuber Moore's Law Is Dead had het eerder deze maand over 'magazijnen vol voorraad' en Nvidia zou fabrikanten willen gaan 'helpen' om de verkoop op te krikken. Daar blijkt veel meer achter te zitten dan je op het eerste gezicht zou denken, zo ontdekte Tweakers.

Onderstaand verhaal is gebaseerd op gesprekken die Tweakers voerde met allerlei belanghebbenden in de videokaartenmarkt - van fabrikanten tot winkeliers. We schrijven uitspraken niet specifiek toe aan een persoon of bedrijf, om consequenties te voorkomen en jullie toch een exclusief inkijkje in de markt voor videokaarten te kunnen bieden.